Motortest Scram 411: urenlang plezier zonder haast

Royal Enfield ziet zijn Scram 411 graag afgebeeld in een vintage scène: een kampvuur op het strand, een goed gevulde portemonnee en houthakkershemden die in de wind wapperen. Ik ben dan ook een tikje verbaasd wanneer ik ’m in levenden lijve zie, want deze motor heeft duidelijk veel meer in zijn mars.

Terwijl ik tussen het Parijse weekendverkeer het aloude credo ’bij twijfel niet inhalen’ in ere houd – een kwestie van niet tegen aanstormende Scania’s aan knallen – valt me op dat de stille eencilinder zich het liefst relaxed laat rijden, zonder haast, gemoedelijk. Doe je dat, dan berust je al gauw in een geruststellende, zelfs vrolijk stemmende staat van aanvaarding.

De grootste eyeopener is de zeer verrassende, over de hele linie trillingvrije loop van het blok.

De injectie overtreft elk verwachtingspatroon.

Ook op de snelweg zul je bij 120 kilometer per uur (pakweg 10 km per uur onder topsnelheid, in zowel z’n 5 als 4) op de Scram 411 helemaal in je nopjes zijn.

Urenlang desnoods, gezien de forse 15-literinhoud en het ongetwijfeld bescheiden verbruik.

De charme van de Royal Enfield Scram 411 zit ’m vooral in de beleving zoals recreatief motorrijden ooit was bedoeld: als stil, laagdrempelig protest tegen een almaar hectischer en complexer leven. Offroad-excursies hoef je daarbij niet te schuwen.

Jammer dat de voorvork (en in mindere mate de voorrem) een spaak in het wiel steekt. Die presteren wat ondermaats. Toch kan dat de pret maar deels drukken, wat vooral blijft hangen is het gevoel van een vlot ogende allrounder, voor een redelijke prijs.

Motor

luchtgekoelde eenclinder

Cilinderinhoud

411cc

Vermogen

24,3 pk

Gewicht

185 kilo

Prijs

€ 6399