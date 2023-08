Hier moet je op letten als je een elektrische auto koopt

Ga je voor een elektrisch voertuig, dan zijn er een aantal dingen om op te letten. Mobiliteitsserviceprovider DKV Mobility zet vier dingen op een rij die je voor jezelf moet bedenken en uit kunt vragen bij een dealer.

Je actieradius

Belangrijk bij de aanschaf van een elektrische auto is je actieradius: hoever kun je rijden met een volledig opgeladen batterij? Daarbij is het belangrijk om te kijken hoe je de auto gebruikt. Cross je het hele land door? Dan is een grote batterij van meer dan 60 kWh een aanrader. Daarmee kun je 350 kilometer afleggen zonder op te laden. Gebruik je de auto vooral voor kortere ritten, dan is een kleinere batterij een optie.

Het energieverbruik

Je hoeft met een elektrische auto misschien niet naar de pomp, hij heeft wel brandstof nodig. Het verschil in energieverbruik van verschillende auto’s kan best groot zijn. Bij een jaarkilometrage van 40.000 km kan dat verschil zelfs meer dan 2.800 kWh bedragen. Dat zie je dus ook terug in je energierekening wanneer je aan huis oplaadt. Je doet er daarom goed aan het energieverbruik van je opties te bekijken.

Laadsnelheden

Niet elke elektrische auto laadt even snel op. Dat ligt niet alleen aan de laadpaal en beschikbare stroom, maar ook aan de batterij zelf. Kijk daarom of je het belangrijk vindt dat een auto snel oplaadt, of dat het prima is als ‘ie er wat langer over doet. Houd er ook rekening mee dat een batterij sneller laadt wanneer deze warm is. In de winter duurt het dus wat langer dan in ze zomer.

Laadkosten

Met dure benzineprijzen heb je weinig te maken wanneer je elektrisch rijdt. Wel betaal je voor de energie die je in een elektrische auto stopt. Heb je zonnepanelen, dan kan overdag thuis laden een voordelige optie zijn. Lukt dat niet, dan is het goed om te checken of je niet boven het energieplafond komt. Openbare laadpunten zijn soms goedkoper. Check daarom eerst wat je laadmogelijkheden en kosten zijn.