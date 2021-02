Kilo’s eraf – en erbij – met ketogeen dieet

Vele beroemdheden zweren bij het zogenoemde ketogeen dieet, omdat je hiermee in een korte tijd flink kunt afvallen. Makkelijk is het niet; je eet tijdens dit dieet namelijk bijna geen koolhydraten, waardoor je in een ’ketogene toestand’ belandt. Dat betekent dat je lichaam overschakelt op vetverbranding om aan energie te komen.

Trendwatchers verwachten dat dit dieet in 2021 een vlucht neemt. Maar hoe gezond is het ketogeen dieet? Kan iedereen het volgen en hoe effectief is het?

Nauwelijks koolhydraten, veel vetten

Je voeding bestaat bij een (streng) keto-dieet uit 5-10% koolhydraten, 70% vetten en 25% eiwitten. Het is dan hierbij de bedoeling dat je voor meervoudig onverzadigde vetten kiest; je vindt ze in avocado, olijfolie, vette vis, noten en zaden.

Het is zeker niet de bedoeling dat je meteen ’cold turkey’ met dit dieet start. Begeleiding van een diëtist wordt bovendien aangeraden. Bovendien moet je eerst de koolhydraten afbouwen, anders ga je beslist van je stokje.

Gevaren

„Eigenlijk ben ik anti-diëten”, zegt hormoon- en gewichtsexpert Francisca van den Berg. „Ik geloof in een gezonde levensstijl waarbij we niet op dieet hoeven te gaan. Bovendien bestaat de kans dat mensen voor die slechte verzadigde vetten kiezen, waardoor het lichaam verzuurt en stille ontstekingen ontstaan. Ik zou vrouwen het keto-dieet niet aanraden omdat koolhydraatarm en vetrijke voeding de schildklierhormonen verstoort.”

Voedingscoach en personal trainer Inge van Haselen wijst ook op de negatieve invloed op de hormonale balans bij vrouwen. „Het is een vrij heftig dieet, maar voor mannen en professionele sporters die hun vetpercentage omlaag willen brengen, kan het wel goed werken. Het is in elk geval belangrijk dat je gezond bent. Mensen die jarenlang een ongezond voedingspatroon hebben gehad, zullen veel moeilijker in die vetverbranding terechtkomen.”

Pluspunten

Gaat je lichaam wel tot vetverbranding over, dan val je veel af, keto-diëters hebben daarnaast minder honger omdat de bloedsuiker-spiegel niet zo schommelt en omdat bepaalde ’honger-hormonen’ worden onderdrukt. Ook nemen de pieken en dalen in je energieniveau af.

Uitdaging

De grootste uitdaging blijft echter de discipline, beaamt ook Van Haselen. „Niet iedereen houdt dit dieet vol. Er zijn binnen het ketogeen dieet wel tussenvormen waarbij je meer dan 5-10 % koolhydraten eet, waardoor het wat makkelijker wordt.”

Van Haselen verwacht overigens niet dat mensen tijdens het keto-dieet aan al hun voedingsstoffen komen: „Mensen komen in het dagelijkse leven al niet aan 500 gram groente... Voor vegetariërs en veganisten is het erg moeilijk om aan voldoende vetten en eiwitten te komen terwijl je bijna geen koolhydraten eet. ”

En als je de marteling eindelijk hebt doorstaan, is de kans groot dat de kilo’s er weer bij komen omdat veel mensen in het oude (voedings)patroon terugvallen.

Alternatief

Intermittent fasting is volgens Van Haselen en Van den Berg een goed alternatief. Hierbij vast je met onderbrekingen: je vast bijvoorbeeld 16 uur en je in de resterende acht uur kun je gewoon eten. Wel moet je zorgen dat je in die acht uur alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Van Haselen: „ Ik heb zojuist rond twaalven mijn eerste hapje gehad. Ik heb dit de afgelopen drie maanden gedaan en ben ongemerkt drie procent lichaamsvet kwijtgeraakt.”

Van den Berg: „Dat is het mooie van intermittent fasting. Op momenten dat je niet eet spreekt je lichaam je vetreserves aan. Het is stukken gezonder en je hoeft jezelf niet te verhongeren.”