Column Babette: ’Het is geen onzin, wasmachines eten sokken’

Ook zo’n last van het sokkenmonster? Of bent u nog in de fase dat u denkt dat uw huisgenoten sokken kwijtmaken, de hond ze verstopt of u ze nog wel terugvindt omdat ze tijdens de was in een dekbedhoes of broek zijn beland?

Lange tijd betichtte ik mijn gezinsleden ervan dat ze er qua sokken een zootje van maakten. De mand vol wees-sokken was daar het bewijs van, vond ik. Toen steeds meer sokken (vooral de korte sneakersokjes) op hereniging met hun wederhelft moesten wachten, begon ik toch aan hun schuld te twijfelen. Tegenwoordig draagt iedereen dezelfde zwarte sokken zodat de solo-sokken niet hoeven te worden weggegooid maar met een andere wees kunnen worden gecombineerd. Ook stop ik ze tijdens het wassen in een zakje. Dit laatste maakt het grote verschil. Dat ze sindsdien zelden meer verdwijnen, betekent dat niet mijn mannen sokken opeten, maar de wasmachine!

Nee, dit blijkt geen onzin. De wasmachine laat sokken verdwijnen, bevestigen experts uit de wereld van de was. Wasmachines eten sokken. Hoe dit zit? Het kiertje tussen de trommel en de rubberen rand, ja, daar zit een kiertje, zou de boosdoener zijn. Sokken worden langzaam door die kier heen geduwd en komen dan in het zwarte gat terecht, oftewel – zoals een wasmachine-expert het zo mooi omschreef – de Bermudadriehoek van het huishouden.

Als er niet wordt ingegrepen en ze lang genoeg op deze geheime plek blijven hangen, worden ze verpulverd en afgevoerd.

Hoeveel sokken er op deze manier worden geëlimineerd is niet bekend, wel weten we dat we er per persoon maandelijks 1,3 kwijtraken. Wat neerkomt op zo’n 1300 sokken in een mensenleven en op minimaal 3000 euro aan verloren sokken.

Nu zijn er initiatieven om tijdens National Sock Day (ja, die bestaat!) creatieve dingen met de wees-sok te doen. Ook wordt opgeroepen om afwijkende sokken dragen een modetrend te laten zijn. Ik zou zeggen: koop gewoon een waszakje. Het blijkt een geweldige besparing.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle.

