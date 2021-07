Dit is waarom ook niet-voetbalfans graag naar grote voetbaltoernooien kijken

Ons land ligt er inmiddels al uit, maar de wedstrijden die Oranje op het EK speelde, werden door Nederlanders massaal bekeken. Zo keken ruim 5,5 miljoen mensen naar de wedstrijd tegen Oekraïne. Maar ook als Nederland níet speelt, kijkt men: de wedstrijd Italië tegen Spanje trok dinsdagavond 5,3 miljoen kijkers.

En dat terwijl een groot deel van hen de sport normaal gesproken eigenlijk niet zo veel aan vindt. Daar is een verklaring voor.

Overleven

Wij mensen hebben van nature behoefte aan een soort saamhorigheidsgevoel, zo legt psycholoog Mike Jones uit aan de Britse Metro. „Dat is van nature onze manier om te overleven.”

Jones stelt dat mensen al duizenden jaren samenleven en samenwerken in stammen en dat we nog altijd niet zonder dat gevoel van saamhorigheid kunnen. We willen onbewust onderdeel zijn van een groep en vinden het fijn om een gemeenschappelijk doel te hebben.

In het geval van het EK zou dat dus voor landgenoten het winnen van een toernooi zijn. Maar ook, en dat is het geval nu Oranje uit het toernooi ligt: het delen van ervaringen. Mensen willen graag kunnen meepraten over (grote) onderwerpen die spelen.