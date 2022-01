Vogelaars Washington D.C. in de ban van sneeuwuil

De uil, een sneeuwuil, is al sinds het begin van deze maand verschillende keren gesignaleerd in de stad, onder andere bij populaire monumenten. Vogelaars verzamelen zich dan al dagen maar wat graag bij plekken zoals het treinstation Union Station en het National Postal Museum om een glimp van de vogel op te vangen.

Het is best bijzonder dat de sneeuwuil momenteel in de Amerikaanse hoofdstad is. De zwerf- en trekvogel vogel wordt namelijk meestal veel noordelijker gezien in Canada of de arctische toendra waar er genoeg voedsel te vinden is.

Experts laten aan Amerikaanse media weten zich zorgen te maken om de vogel. Als de uil te lang in de stad verblijft, dan kan het gevaarlijk voor hem worden omdat hij het niet gewend is in de stad te leven.

Ⓒ ANP / AFP

