Dagrecept: Salade van makreel, rode biet en radijs

Het mooiste is dat ze gewoon uit eigen land komen, Hieronder combineren we bietjes met makreel en radijs, een heerlijk gerecht uit Foolproof Fish (Becht) van Libby Silbermann Verwarm de oven voor tot 200 graden (heteluchtoven 180 graden). Wikkel de bieten in aluminiumfolie, leg op bakplaat met bakpapieren bak 30 minuten.

Voeg na 15 minuten de radijs toe; besprenkel ze met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Zet nog 15 minuten in de oven. Ze moeten zacht zijn als je er met een mes in prikt, open de folie en laat iets afkoelen. Klop voor de vinaigrette de olijfolie, citroensap, mosterd en honing door elkaar.

Doe de roodlof en veldsla in een grote kom en schep om met een deel van de dressing; bewaar wat voor het opdienen. Trek de makreel met een vork uit elkaar. Verwijder de schil van de bieten met (rubber)handschoenen (om de vlekken). Snijd de bieten in partjes. Verdeel de lof/sla over twee borden, voeg de bieten, peer, radijsjes en makreel toe. Garneer met de pijnboompitten, een scheutje vinaigrette en verse dille.

Nodig voor 2 personen:

- 2 rauwe rode bieten

- 200 g rode radijsjes

- scheutje olijfolie

- 2 stronkjes roodlof (in stukjes gescheurd)

- 50 g veldsla

- 2 gerookte makreelfilets (zonder huid)

- 2 stevige peren (in de lengte, in plakken)

- 50 g pijnboompitten (geroosterd)

- zeezout, peper, verse dille