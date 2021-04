Kookboek getest: Spinaziekroketjes die zelfs mislukt verukkelijk zijn (+ recept)

Onze verwensingen aan het adres van Jeroen Meus waren niet van de lucht, tot het moment dat we beseften dat die eigen twist die we wilden geven misschien wel eens de oorzaak zou kunnen zijn dat het niet loopt zoals het hoort. Wat er gebeurde? De vulling voor de spinaziekroket was zelfs na een nacht in de koelkast niet genoeg opgestijfd. Dat had te maken met onze haast; om de spinazie te vermengen met de kaassaus ging we blenderen. Die onvoldoende uitgelekte groente gecombineerd met blenderen – waardoor meer vocht wordt afgegeven – resulteerde in een (wel hele mooie) vulling die net niet stevig genoeg was om tot balletjes te rollen.

Nu hadden we dat nog kunnen oplossen door de hele zwik weer op te warmen en een extra blaadje gelatine toe te voegen. Maar daarvoor was het al te laat, want toen waren we alweer volop aan het kliederen met bloem, eiwit en paneermeel. De hele keuken, inclusief kokkin, zat eronder. Die kroket kon maar beter goed zijn! En dat bleek gelukkig zo te zijn. Het resultaat was uiteindelijk fraai, zelfs met de te slappe vulling.

En de tomatensaus maakte haast zichzelf, eenvoudig en oh zo lekker. Het was stil aan tafel, een goedkeurende ‘mmm’ nagelaten. Deze spinaziekroket moet volgens de huisgenoten zelfs vaker op tafel komen, al komt ’ie bij ons niet op de lijst van dagelijkse kost. Het geklieder en de schoonmaak in de keuken zullen we er dan maar bijnemen. En misschien toch maar een beetje beter luisteren naar de chef. Voor ons staat dit boek vooraan op de boekenplank, altijd binnen handbereik.

RECEPT: Spinaziekroket met tomatensaus

Nodig

1 kg verse spinazie

80 g boter (+ wat extra)

2 teentjes knoflook

4 blaadjes gelatine

200 g bloem

4 dl melk

150 g manchego

Sap van halve citroen

1 ui

Harissa

40 g tomatenpuree

1 takje rozemarijn

2 dl witte wijn

4 eiwitten

100 g paneermeel

Tijm en laurier

400 g tomatenblokjes (blik)

Olijfolie en arachideolie

Paprika- en komijnpoeder W Nootmuskaat

Peper en zout

Bereiding

Maak de spinazie schoon. Snipper 1 teentje knoflook fijn en plet met een mes. Stoof de spinazie met de knoflookpulp in een klont boter. Kruid met flink wat peper, zout en nootmuskaat. Doe de spinazie in een vergiet en duw er zo veel mogelijk vocht uit. Week de blaadjes gelatine in koud water. Maak een roux van 80 gram boter en 100 gram bloem. Voeg de melk toe en roer tot een gladde, gebonden saus. Rasp de manchego bij de saus en laat smelten. Knijp de gelatine uit en doe bij de saus. Laat de saus afkoelen.

Hak de spinazie fijn. Doe hem in een schone keukenhanddoek en wring er zo veel mogelijk vocht uit. Meng de spinazie dan met de kaassaus. Breng op smaak met peper, zout, nootmuskaat en citroensap. Vet een schaal in met olijfolie en leg er een vel plasticfolie in. Doe de kaassaus met spinazie in de schaal. Leg er een vel plasticfolie op en druk aan. Laat de vulling opstijven in de koelkast.

Snipper de ui en stoof in een scheut olijfolie. Snipper het tweede teentje knoflook en plet met een mes; stoof mee met de ui. Doe er een toef harissa, een snuif paprikapoeder en een snuif komijnpoeder bij. Doe er dan de tomatenpuree bij en laat even meebakken. Maak een bouquet garni van de rozemarijn, tijm en laurier en leg het in de saus. Giet er de tomatenblokjes bij en doe een scheutje water bij de saus. Voeg er de witte wijn aan toe en kruid met zout. Laat op een zacht vuur pruttelen. Haal het bouquet garni uit de saus. Mix met de staafmixer en giet door een zeef. Klop de eiwitten los met een scheutje arachideolie, peper en zout. Doe 100 gram bloem en het paneermeel in aparte schaaltjes.

Haal de kroketvulling uit de schaal en snijd in blokjes. Rol er balletjes van. Haal de balletjes eerst door de bloem, dan door het eiwit en ten slotte door het paneermeel. Verwarm de friteuse tot 180 °C en bak de kroketten goudbruin. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Maak een spiegel van tomatensaus op een bord en leg er de spinaziekroketten op.