Doen: slapen onder de sterrenhemel op Pampus

De bedenkers van de zogenaamde Pampusnachten willen avonturiers op het eiland laten genieten van de natuur, de sterren en de stilte en hen laten ervaren hoe het is om zelfvoorzienend te zijn. De bijzondere nachten hebben als uiteindelijk doel meer aandacht te vragen voor duurzaamheid.

Het forteiland wil namelijk duurzaam vernieuwen met het plan Pampus Duurzaam Off-Grid. Een van de projecten in dit plan is nieuw leven inblazen in een van de zogenaamde vredesprivaten, een klein gebouw op het eiland dat voorheen werd gebruikt als militair toilet en waar binnenkort modern sanitair met een duurzame watertoe- en afvoer moet komen.

De Pampusnachten gaan van start op vrijdag 12 juli en lopen door tot en met vrijdag 30 augustus. De nachten zijn verschillend van karakter: van redelijk basic met slapen in je eigen tent tot luxe overnachten in een glamping accommodatie.

Op Pampus kun je onder andere speurtochten doen, rondleidingen volgen, virtueel vliegen in de nieuwe attractie met de luchtballon (Het geheime Wapen van Amsterdam), zwemmen en zonnen.

Voor meer info en boeken: campspace.com/pampus en pampus.nl/pampusnachten.