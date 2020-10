Vier tips om je eigen vermogen op te bouwen

Vermogen opbouwen. Het klinkt als iets alleen voor mannen in pak met grijs, naar achter gekamd haar. Dat is het niet! Het is belangrijk voor iedereen en je kunt altijd iets opbouwen. Ik geef je 4 tips om daarmee te beginnen.

1. Laat het idee dat geld vies is los. Of dat het verwerpelijk is om er meer van te willen hebben. Geld is gewoon heel handig in het leven en je doet er niemand tekort mee door aan vermogen te gaan bouwen.

2. Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Zoek naar geld dat je nu niet zo nuttig of handig inzet. Of zelfs overhoudt. Dat is het geld dat je wilt gaan gebruiken hiervoor. Bij sommige mensen is dat heel veel, bij anderen een paar tientjes. Het maakt niet uit. Dit is je begin.

3. Verdiep je in manieren om je geld te laten groeien. Beleggen kan tegenwoordig met lage kosten en met acceptabel risico, zeker wanneer je je geld lang laat staan. Lees er eens wat over en denk na over of dit wat voor jou is. Kijk ook naar andere manieren om te investeren. Het is vaak niet zo eng als het klinkt.

4. Wees ambitieus en probeer je inleg ieder jaar een klein beetje te verhogen.