De steel van broccoli weggooien is zonde: dit kun je er allemaal van maken

Eet ze rauw

Snijd de steel in plakjes, als een soort sashimi en eet ze rauw op met wat olijfolie en zout. Of maak er reepjes van en gebruik ze als crudités. Lekker met wat hummus of een yoghurt-knoflookdip.

Gebruik ze voor pesto

Van een broccolistronk kun je fantastische pesto maken. Hoe? Simpel: stop de stam in de keukenmachine met wat knoflook en bak ‘m daarna eventjes aan met een gesnipperde ui. Scheutje room erbij, warme spaghetti erdoor en een berg Parmezaanse kaas. Lekker!

Brunoise

Brunoise is een Franse term voor ingrediënten die in kleine blokjes (of dobbelsteentjes) zijn gesneden. Exacte afmetingen: 5 bij 5 millimeter. Denk aan wortel, aardappelen of paprika. Doe dit ook eens met de steel van broccoli en verwerk de blokjes in nasi, een wokgerecht of een pasta.

Maak er noedels van

Met een spiraalsnijder of spirelli kun je van de steel van broccoli prima noedels draaien. Heb je geen spiraalsnijder, gebruik dan een groenteschiller. Extra tip: schenk een sesam-gemberdressing voor over je (rauwe) broccoli-noedels.

Wokken

Soms is de steel van broccoli wat hard. Snijd ‘m dan in reepjes en doe de reepjes in een hete wok. Maak er een lekker sausje bij van oestersaus, sojasaus, rijstazijn, sesamolie, gember en wat zout en peper. Zo maak je in een handomdraai een fijn bijgerecht. Of verwerk ze in een gerecht van beef of kip met cashewnoten.

Bouillon

Spaar stelen en schillen van groente op in een grote plastic diepvrieszak. Bewaar ze in de vriezer tot de zak vol zit en maak er dan bouillon van.

Soep

Gebruik de stronk voor een broccolisoep. Voor een gebonden soep is het ideaal om de steel van broccoli te gebruiken. Die wordt toch gepureerd, dus niemand zal zien dat het om de steel gaat. Maak bijvoorbeeld eens broccolisoep met pistachenoten en een schepje mascarpone. Of een vullende, verwarmende broccolisoep met gember en witte bonen.

Eet smakelijk!