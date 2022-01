Dit mag nooit weg: VOC-kopje

Dit theekopje lijkt misschien nogal doorsnee, maar het heeft een bijzondere geschiedenis. De tante van Jacqueline Schouten kocht het in de jaren 80 via Christie’s; het is afkomstig van VOC-schip Geldermalsen.

Pronken

„Bij mijn tante stond het altijd in een antieke kast te pronken. Zij was er trots op en vond het leuk om te vertellen hoe ze eraan kwam. In 1986 werd bij Christie’s in Amsterdam een enorme lading porselein geveild, afkomstig uit het VOC-schip Geldermalsen.”

Dat schip vertrok in 1748 vanuit China naar Zeeland. In de Zuid-Chinese Zee ging het ten onder, samen alle 80 bemanningsleden en de lading. Het wrak werd in 1984 ontdekt. Het porselein, maar liefst 160.000 voorwerpen, bleek na 233 jaar nog intact te zijn aangezien het door de theebalen werd omhuld.

„Mijn tante vertelde dat het in de jaren 80 een heel ding was. Iedereen wilde zo’n bijzonder stukje VOC-porselein, de mensen stonden tijdens de kijkdagen in de rij. Ze wist niet precies meer wat ze ervoor heeft betaald, maar dacht een gulden of vijftig. Er zitten helaas geen papieren meer bij.”

„Ik vond de geschiedenis zo geweldig, ik hield als kind het kopje al graag even vast. Dat had dus eeuwenlang diep in zee gelegen! Ik zag laatst bij een televisieprogramma dat de waarde is te verwaarlozen, het was geen bijzonder porselein en bovendien talrijk. Maar alleen het verhaal is mooi genoeg.”