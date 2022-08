Ons land kampt met extreme droogte: dit kun je doen om de natuur te helpen

Binnenland

Volgende week grote kans op eerste hittegolf van het jaar: ’Slecht nieuws voor de droogte’

Er is een grote kans dat we voor het eerst deze zomer een hittegolf gaan beleven. De temperaturen schieten volgende week omhoog naar 30 graden en het gaat waarschijnlijk niet regenen. Dat is goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land, maar voor het watertekort in Nederland is deze droogte minder...