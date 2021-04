Laat dinsdag het oranjebitter maar staan, dit is de ideale koningswijn

In het Spaanse Valencia zijn de vijfde generatie van een sinaasappeltelersgeslacht en een jonge wijnmaker hiermee aan de slag gegaan... en hoe!

Tarongino, zo heet hun nieuwe lijn, was de afgelopen zomer dé hit langs de Spaanse costa’s. Zelfs de coronacrisis kon de omzet niet stuiten en nu is het tijd voor de rest van Europa, Nederland voorop.

Aanvankelijk waren we nogal sceptisch toen de Nederlandse importeur vroeg of hij een proeffles mocht opsturen. Op goede cider na imponeerde vruchtenwijn nooit echt. Bovendien mag Tarongino volgens richtlijnen van de Europese Unie helemaal geen wijn worden genoemd. Deze is namelijk niet van druiven gemaakt en het alcoholpercentage is met slechts 7 procent te laag.

Dat kan ons even niks schelen, want wanneer we de stille sinaasappelwijn (ze hebben ook een bruisende variant) proeven, zijn we meteen om. Oranjebloesem en marmelade stuiven uit het glas. Gelukkig niet te zoet, dankzij voldoende frisse zuren én een bittertje van de schillen. Het lijkt in de verte een beetje op Aperol Spritz, maar opwekkender, eleganter en gewoon véél lekkerder.

Tarongino komt vooral tot z’n recht op warme lente- en zomerdagen... én natuurlijk op Koningsdag! Oké, we mogen dan niet massaal langs de grachten en op braderieën feesten, maar een borreltje in de tuin moet kunnen en al helemaal met zo’n glaasje oranjenat.

Laat komende dinsdag het oranjebitter maar staan. We hebben eindelijk de ideale koningswijn gevonden. Haha, sinaasappeltjes van oranje!

Tarongino de Naranjas Valencianos, sinaasappelwijn.nl, €10,99