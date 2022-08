Dagrecept: Spaghetti met tomaat, knoflook en rucola

Deze groenten doen het goed in een omgeving met brak water. Je kunt ze ook zelf telen in de moestuin. Een van de leuke én smakelijke weetjes is dat er ook wilde rucola bestaat, beter bekend als grote zandkool. Het groeit aan de zilte kust, maar ook in het binnenland, in graslandschappen en bermen. Deze soort kan iets pittiger zijn dan zijn gekweekte broertje uit de super en heerlijk in een pasta. Natuurlijk werkt de ’gewone’ rucola ook in dit recept, als je geen moestuin hebt. Snijd de tomaten in vieren en voeg toe aan de knoflookolie.

Was en snijd de rucola en bewaar eventueel wat voor de garnering. Voeg de rucola toe aan de tomaten en fruit 1 minuut mee. Kook de spaghetti in gezouten water of water met zeewier (online, natuurwinkel of toko). Giet af en bewaar wat van het kookvocht. Meng de spaghetti met tomaat en rucola en voeg eventueel nog wat kookvocht toe. Strooi de geraspte schapenkaas erover en garneer met de achtergehouden rucola.

Nodig voor 2-3 personen:

- 100 ml olijfolie

- 2 tenen knoflook (fijngesneden)

- 200 g kleine tomaten

- 400 g rucola (of eventueel wilde rucola)

- 300 tot 400 g spaghetti

- geraspte schapenkaas