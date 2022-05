Tegels eruit, meer groen erin: zo pak je dat aan

Video

Rel rond Songfestival-stoeipoes: 'Foto moest direct offline'

S10 komt dinsdagavond in actie in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Verslaggever Richard van de Crommert is in Turijn en bespreekt de kansen van de Nederlandse inzending. Ook heeft hij het over een opvallende verschijning uit Albanië.