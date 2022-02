Je luxaflex schoonmaken: zo doe je dat op de juiste manier

Eigenlijk is het heel simpel: je doet de jaloezieën dicht waardoor het stof heel gemakkelijk te verwijderen is met een plumeau of stofdoek. Je kunt er ook voor kiezen om de stofzuiger erbij te pakken. Zet ’m wel op de laagste stand.

Wil je het nog iets beter aanpakken, dan kun je ook een doek of washandje vochtig maken (eventueel in water met wat schoonmaakzijn of allesreiniger) en daarmee voorzichtig eventuele vlekken verwijderen. Vergeet niet de luxaflex daarna ook naar de andere kant te draaien zodat je beide kanten reinigt.

In bad

In de meeste gevallen volstaat het om alleen het stof eraf te vegen, maar het is handig om je luxaflex af en toe ook grondiger schoon te maken. Heb je een bad, dan kan dat heel gemakkelijk door daar een laagje water in te laten lopen met wat handwasmiddel (of eventueel ammonia).

Leg je luxaflex daar een halfuurtje in om te weken, schrob eventuele vlekken er voorzichtig af en spoel daarna af met lauwwarm water. Op deze manier maak je ook de touwtjes weer goed schoon.

Luxaflex afspelen onder de douche is ook mogelijk, maar heeft vaak net wat minder effect omdat je ze dan niet kunt laten weken. Droog de jaloezieën in beide gevallen sowieso goed af, zodat ze niet kunnen gaan roesten.

Houten luxaflex

De meeste jaloezieën zijn van aluminium, een materiaal dat redelijk gemakkelijk schoon te maken is. Als je houten jaloezieën hebt, kunnen we ons voorstellen dat je wat huiveriger bent. Toch is de werkwijze bij houten luxaflex niet echt anders dan bij een aluminium variant: ook die houd je het beste schoon met een stofdoek of stofzuiger en af en toe een vochtige doek.

Mochten je jaloezieën nou écht vies zijn, dan kun je ze ook eenmalig laten reinigen door een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd.