Goed om te weten: dit is het verschil tussen crème fraîche en zure room

Crème fraîche, Frans voor ‘verse room,’ is aangezuurde room. In de room zit minstens 30% melkvet en het wordt altijd gemaakt van koe- of geitenmelk. Daarnaast wordt er een melkzuurbacterie toegevoegd die de room in 12 tot 18 uur laat fermenteren. Uiteraard met wat hulp: bij een temperatuur van 20°C, dan gaat het allemaal net wat sneller.

Omdat de verse room vrij vol is met zijn 30% melkvet, is de room goed bruikbaar in warme gerechten. De kans op schiften is nihil bij producten die meer dan 25% melkvet bevatten.

Doordat het dus gaat om een ‘vette’ room is, is crème fraîche ideaal in sauzen. Begin altijd wel eerst met een klein beetje voordat je alle crème fraîche in je gerecht kiepert. Zo neemt je saus de room nóg beter op.

Wat is zure room dan? Zure room is net als crème fraîche een aangezuurde room. Ook hier zijn melkzuurbacteriën aan toegevoegd. Bij de zure room mag de bacterie de room zelf aan het fermenteren krijgen. Dit duurt langer, maar hierdoor is zure room ook langer houdbaar dan gewone room.

Zure room bevat 10% melkvet. Dit is een relatief laag percentage en daardoor is zure room niet geschikt voor warme gerechten. De kans op schiften is namelijk vrij groot.

Beide roomproducten verschillen dus in vetpercentages. Dit komt door de manier waarop de producten worden ‘gemaakt.’ De zure room is gefermenteerd door een melkzuurbacterie die daar ruim de tijd voor krijgt, in tegenstelling tot crème fraîche waar de melkzuurbacterie de boel binnen 12 tot 18 uur moet laten fermenteren.

Crème fraîche gebruik je in warme bereidingen en zure room in koude vanwege de kans op schiften.