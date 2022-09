Zo maak je een pan met anti-aanbaklaag ’t beste schoon

Les 1: Een pan met anti-aanbaklaag moet je nooit in de afwasmachine doen. De hoge temperaturen en agressieve vaatwastabletten kunnen de anti-aanbaklaag en de buitenkant van je pan namelijk beschadigen. Er bestaan weliswaar pannen met anti-aanbaklaag die wel vaatwasser-bestendig zouden zijn, maar om de levensduur van je pan te verlengen, willen we je dat toch afraden. Dit is hoe je het wel doet!

Wat heb je nodig?

Water

Afwasmiddel

Zachte spons of een afwasborstel met zachte haren

Plantaardige olie

Keukenpapier

Zout (optioneel)

Zo maak je een pan met anti-aanbaklaag schoon

Laat de pan eerst volledig afkoelen. Spuit dan een beetje afwasmiddel op een spons of borstel en draai voorzichtig rondjes in de pan. Herhaal dit daarna op de buitenkant van de pan.

Spoel de pan onder de kraan af tot alle zeep is verdwenen. Zijn er nog stukjes vuil of eten blijven zitten? Doe dan een beetje zout op die plekjes en maak er met wat water een ‘papje’ van. Verwijder dat vervolgens voorzichtig met de spons. Wrijf niet te hard, want dan beschadig je de anti-aanbaklaag. Spoel de pan weer af en droog af met een zachte keukendoek.

Om de pan goed te houden, smeer je met een vel keukenpapier de anti-aanbaklaag nog in met een dun laagje olie. Veeg er tot slot een laatste (schoon) vel keukenpapier overheen en zet de pan in de kast. Zorg dat er geen andere pannen of potten op komen te staan, of gebruik een pannenbeschermer.