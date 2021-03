Recept met vleesvervanger bananenbloesem: vegan fish and chips

Nodig:

50 g Bananenbloesem (ongeveer 2 blikken van 400 g, uitgelekt)

Marinade:

450 ml water

2 eetlepels (ongeveer 8 g)

Kombu (kleine vlokken)

1 eetlepel citroensap

1 theelepel zeezout

Bierbeslag

100 g bloem (15 minuten voor gebruik koelen in de vriezer)

100 g maïzena

1 theelepel selderijzout

1 theelepel gerookt paprikapoeder (zoet, niet heet)

2 theelepels bakpoeder

knoflookpoeder

150 ml IPA (of ander donker bier)

ijskoud150 ml bruisend water (vervang al het bruiswater door bier, als je wilt dat dit recept alcoholvrij is)

Nori-vellen

1 liter zonnebloemolie (genoeg om te frituren)

*Opmerking: in plaats van kombu kun je ook 2 vellen fijngehakte nori gebruiken.

Bereiding:

Giet de pekel uit de bananenbloesems. Leg ze op een bord en druk er lichtjes met je handen op om de lagen van de bloesem lichtjes uit te spreiden. Zet opzij.

Klop de marinade-ingrediënten in een mengkom. Voeg de bananenbloesems toe, dek af en zet minimaal 2 uur in de koelkast (of een hele nacht voor het beste resultaat).

Combineer de droge ingrediënten voor het beslag in een mengkom en klop langzaam het bier en het water erdoor. Mix tot het beslag glad en dik is.

Dek af en plaats het beslag tien minuten in de vriezer zodat het extra koud is. Hierdoor blijven de filets extra knapperig tijdens het frituren.

Giet de zonnebloemolie in een grote pan of frituurpan (als je een pan gebruikt, vul de pan dan maar voor de helft, om te voorkomen dat hij overstroomt als je de filets erin doet). Verhit de olie tot 180˚c.

Voeg wat bloem toe aan een bord, zodat je de bananenbloesemfilets ermee kunt bedekken. Haal de bananenbloesems uit de koelkast en giet af.

Wikkel de bloesems voorzichtig in een schone theedoek en pers de marinade eruit. Druk de bananenbloesems stevig tegen elkaar om een filetvorm te krijgen en bedek ze dan met bloem.

Knip met een schaar het nori-vel in stukken die even groot zijn als de filets. Leg de nori op de filet (dit lijkt op de huid van een vis), knijp er wat citroensap overheen.

Dompel de filets in het beslag en zorg ervoor dat de filet volledig bedekt is en een dikke laag heeft. Bak ze vervolgens in de hete olie tot ze goudbruin en knapperig zijn (ongeveer 3 - 4 minuten).

Draai ze halverwege om, verwijder ze met een schuimspaan en leg ze op een rooster of keukenpapier. Breng direct op smaak met zeezout. Zorg ervoor dat de pan niet te vol wordt. Als de temperatuur van de olie daalt, worden de filets vettig. Verhit de olie weer tussen de batches, dan is de tweede batch perfect knapperig.

Serveertip:

Serveer de vegan fish and chips met friet met dikke schil, gepureerde erwten, een schijfje citroen en wat veganistische tartaarsaus.

Voor de: veganistische tartaarsaus:

- 120 g veganistische mayonaise

- 2 eetlepels gehakte ingelegde komkommmer

- 4 eetlepels kappertjes (grof gehakt)

- 2 tl witte wijnazijn

- 1 tl Dijon-mosterd

- 2 tl dille (vers, gehakt)

- Snufje zout en peper