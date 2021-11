De lekkerste cadeaus voor de culi-liefhebbers

Voor de bierliefhebber

Geen december zonder adventkalender, en deze aftelkalender gevuld met bijzondere biertjes is dan een goed idee voor de liefhebber van het goudgele vocht. Naast een aantal klassiekers zitten er exclusieve biertjes in het pakket.

€ 62,99, beerwulf.com

Voor de cocktailliefhebber

Het schap staat vol met boeken over cocktails, maar dit is er toch net een die anders is. In samenwerking met coffeeshop The Bulldog hebben de chefs Noah Tucker en Anthony Joseph stimulerende, legale drankjes samengesteld die je een high geven, zonder dat je alcohol drinkt. In High Cocktails vind je meer dan 20 alcoholvrije geestverruimende cocktailrecepten. Een non-alcoholisch hoogstandje dus!

€ 25,-, terralannoo.nl/nl/high-cocktails

Voor de chocoladeliefhebber

December betekent chocolade, en met de aftelkalender van Tony’s Chocolonely gaat er geen dag meer voorbij zonder. In 24 dagen proef je tien verschillende smaken, zoals de good old pure en chocolade, maar ook meer bijzondere als pretzel en gefriesdroogde framboos.

€ 12,99, tonyschocolonely.com

Voor de cavaliefhebber

Een flesje cava is altijd goed, maar ’t oog wil stiekem ook wat. Het Spaanse cavamerk MVSA heeft een modieus omhulsel ontwikkeld om de fles bubbels te laten stralen met kerst. De sleeve wordt gesierd door een pauw, met de achterliggende gedachte dat je trots als een pauw op jezelf mag zijn. Of op degene aan wie je de fles geeft, natuurlijk. Mooie kerstgedachte toch?

€ 11,-, te koop in de betere wijn- en drankenhandels

Voor de lekker lang tafelen-liefhebber

Als je dan toch veel eet in de decembermaand, dan ook van goed servies. Dat kan door de Wedgewood-borden uit de kast te trekken, maar het mag wat spannender. Maak het kerstdiner dit jaar wat meer rock ’n roll met de Royal Blue Tattoo collection, een collectie die aardewerkfabrikant Royal Delft samen maakte met tatoeëerder en kunstenaar Henk Schiffmacher.

Bord € 66,- per stuk, royaldelft.com