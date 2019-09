Dubai: droombestemming voor tieners

Hoger, groter, duurder, sneller... Dubai overtreft menige verwachting. Ⓒ 123rf

„Mam, ik wil die kerk niet in. Hoelang moeten we nog in dit stomme stadje rondlopen? Hebben ze hier nu ook al geen wifi?” Vakantie met tieners is soms een kwestie van diep ademhalen en zorgen dat ze de pret niet bederven. Tot je het geluk hebt het pubervriendelijke Dubai met ze te bezoeken.