Geweld én liefde in insectenrijk

Liefde bedrijvende lieveheersbeestjes. De schattige diertjes zijn wrede luizenjagers.

In deze barre tijd genieten we vaker van achtertuin en balkon, en zien we het een en ander krioelen, ritselen en zweven. In haar boek Insectenrijk vertelt entomoloog Aglaia Bouma over het gewelddadige, liefhebbende, inhalige en vraatzuchtige gedrag van zespotigen.