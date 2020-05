Oproep: hoe denkt u over vliegvakanties?

Verplichte mondkapjes zoals KLM doet, (een goed idee, vindt de helft van de Nederlanders) of met aangepast interieur (dat ziet er dan zo uit): zeker is dat vliegen er de komende tijd anders uit gaat zien. Durft u nog op vakantie met het vliegtuig? Zo ja: hoe ziet u dit voor zich? Welke maatregelen hoopt u dat er genomen gaan worden? Welke maatregelen treft u zelf? Of durft u toch niet, en wat houdt u tegen? We zijn benieuwd naar uw mening!

Mail naar [email protected]. Een bloemlezing van de reacties zal worden gepubliceerd in VRIJ Magazine.