Massa is kassa: deze populaire kleine gezinsauto’s koop je voor 10.000 euro

Ford Fiesta 2012 – 2017

Sturen, schakelen, vering: het hele weggedrag van de Fiesta is verfijnd. Een vleugje sportief, maar zeker niet oncomfortabel. Je zit op prima stoelen, maar ruim is de Fiesta niet op de achterbank. De kofferbak meet 295 liter. De 1.0-liter driecilinder benzinemotor is in de basisuitvoering sterk genoeg voor de meeste kopers. Bij de merkdealer in Hoofddorp vinden we voor € 9.995 een witte 1.0 met vijf portieren in de ’Style’-trim (2016, 55.000 km).

Opel Corsa 2015 – 2019

De Corsa is prima, maar blinkt nergens in uit. De binnenruimte is precies groot genoeg voor vier volwassenen. De kofferbak heeft een keurige inhoud van 285 liter. De besturing voelt wat doods aan, het verdere weggedrag is voldoende. De 1.0-liter driecilinder met balansas was de fijnste in zijn soort, sterk genoeg en mooi soepel. Zoals de zwarte 1.0 ’Edition’ (2016, 75.000 km) bij de Opel-dealer in Dordrecht voor € 9.995.

Volkswagen Polo 2009 – 2014

Voor een auto van dit formaat is de Polo lekker ruim. Eenmaal op weg blijkt hij ook opvallend comfortabel te veren. Dit is niet alleen een stadsauto, ook op langere afstanden valt er prima met de VW te leven. Het occasionaanbod is enorm, maar de vraag is ook groot. Een autobedrijf in Broek op Langedijk biedt een zwarte 1.2 met de nodige opties (2014, 98.000 km) voor € 9.999 aan.

Oordeel van de Wegenwacht

Van dit type Fiesta zijn diverse euvels van elektronische aard bekend. Een koelventilator die vanwege een klevend relais of vocht in de zekeringkast maar blijft doordraaien, trekt de accu leeg. Na een starthulp komt het soms voor dat de sleutel niet wordt herkend. Oxidatie op de stekker van de motormanagementcomputer heeft hetzelfde effect.

De Wegenwacht kent bij deze Corsa wat kleine, ter plekke oplosbare euveltjes. Een brandend ABS-lampje betekent in combinatie met brandende remlichten dat de remlichtschakelaar niet goed staat afgesteld. Een versnellingspook die niet in z’n achteruit wil, heeft vermoedelijk een afgebroken borging aan de pook.

Polo’s met een 1.2- en 1.4-liter TSI-benzinemotor hebben een elektrisch inschakelende waterpomp. Het gebeurt nogal eens dat die dienst weigert, met een heetlopende motor als gevolg. Bovendien kan bij dit type krachtbron op termijn de distributieketting oprekken, waardoor de motor steeds slechter gaat lopen. Beide euvels kunnen in de papieren lopen.

Ons advies

Van deze opties zouden wij de Ford Fiesta kiezen. De kleine gezinsauto is praktisch, maar ook fijn om mee te rijden. Bovendien is het van de voorbeeldauto’s de beste deal.

