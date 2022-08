Freek Vonk gaat in Brazilië terug in de tijd

Ik ben midden in het grootste wetland ter wereld: de Pantanal! Dit is een uitgestrekt en enorm divers natuurgebied en hoewel het grootste deel in Brazilië ligt, beslaat het ook delen van Bolivia en Paraguay.

De komende dagen neem ik een kijkje in het leven van de ’pantaneiro’ oftewel de Braziliaanse cowboys – en dat kan natuurlijk niet anders dan te paard.

De Pantanal staat de helft van het jaar voor het grootste deel onder water. Van april tot in oktober trekt het water zich in de rivieren terug. Die afwisseling in landschap zorgt voor een heel rijk planten- en dierenleven.

De pantaneiro gaat het vooral om hun koeien die ze houden op boerderijen, of fazendas. Die zien er totaal niet uit als boerderijen in Nederland.

Het zijn enorm uitgestrekte en vaak moeilijk begaanbare gebieden, waarbinnen de koeien min of meer in het wild grazen.

De pantaneiro werken van zonsopgang tot zonsondergang om hun koeien te hoeden in dit uitgestrekte gebied. Om van A naar B te komen, rijden ze op zogenoemde Pantaneiropaarden, want aan een auto heb je hier niet veel.

Voordat de Spanjaarden kwamen, had niemand in Zuid-Amerika trouwens van een paard gehoord, maar in de 16e en 17e eeuw kwamen Spaanse veroveraars op Andalusische paarden de tropen verkennen.

Meerdere van die paarden ontsnapten; ze bleken prima in hun nieuwe omgeving te kunnen overleven en voortplanten.

Generatie na generatie verwilderden de paarden, driehonderd jaar lang, zonder de bemoeienis van mensen. Zo veranderden de tamme Spaanse paarden in het verwilderde ras dat het momenteel is.

Veel later temden Braziliaanse cowboys een aantal van die paarden en maakten ze geschikt voor het boerderijleven. Zo komt het dat in de Pantanal zowel wilde als tamme Pantaneiropaarden leven.

Ik vind het geweldig om te paard de omgeving te verkennen. We galopperen over grasland en doorkruisen rivieren. Met hun lange benen waden Pantaneiropaarden gemakkelijk door water. Ze zijn behendig, hebben karakter en een enorm uithoudingsvermogen. Natuurlijk zijn hier gras en water genoeg, dus ze komen niets te kort.

Ik kijk hoe soepel de pantaneiro met een lasso een koe vangen die moet worden nagekeken. Hoe ze met verbluffende precisie de grote kudde opdrijven naar een gebied met vers gras en daartoe alleen hun stemmen, hun honden en hun paarden gebruiken.

Wat is dat fascinerend om te zien! Geen wonder dat de Pantaneiropaarden onmisbaar zijn voor de Braziliaanse cowboys in de Pantanal.

Het lijkt wel of ik voor een paar dagen terugga in de tijd!