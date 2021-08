Premium Het beste van De Telegraaf

Strateeg achter Tet-offensief in Vietnamoorlog Rode Napoleon: Vo Nguyen Giap

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

De smadelijke aftocht van de VS uit Afghanistan lijkt op die uit Vietnam in 1975. Nu legde het Afghaanse leger het na het vertrek van de Amerikaanse troepen af tegen de Taliban. Destijds was de door de VS aan hun lot overgelaten Zuid-Vietnamese krijgsmacht niet opgewassen tegen die van de communisten uit Noord-Vietnam. Die laatste divisies stonden onder leiding van generaal en defensieminister Vo Nguyen Giap.