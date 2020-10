’Er zat een schorpioen op m’n slipper!’

Mooiste herinnering

Twee jaar geleden tijdens een vakantie in Suriname met mijn vriend Rens. Onze vakantie zat vol bijzondere momenten, maar een van mijn mooiste herinneringen was het bezoek aan het prachtige Bergendal Eco Resort. We verbleven hier in een soort van luxe boomhut midden in het tropisch regenwoud. Het 24/7 ervaren van de jungle, met al haar geluiden, vond ik zo bijzonder!

Dit was drama

Ik ging ooit tijdens het orkaanseizoen naar Sint-Maarten. Achtte de kans op heftig natuurgeweld tijdens mijn ene week als vrijwel nihil. Nou, op de tweede dag stond subtropische storm Otto op de stoep. Helaas bleek de hotelkamer niet bestand tegen al het hemelwater. Ik ben uiteindelijk geëvacueerd naar een ander hotel waar het plafond niet dreigde in te storten. Sindsdien neem ik alle reisadviezen heel serieus.

Kofferwissel

Ik heb een keer, na een lange vlucht, een haast identieke rode koffer van de bagageband op Schiphol meegenomen. Bij thuiskomst kwam ik er pas achter dat m’n sleuteltje niet paste. Gelukkig stond mijn koffer op Schiphol op me te wachten in het bagagedepot. Sindsdien maak ik mijn koffer herkenbaar met stickers.

Gekste herinnering

Toen ik in Bangkok mijn koffer opende zag ik ineens een kleine grijszwarte schorpioen op mijn slipper zitten. Ik schrok me te pletter. We hebben het beest in een waszak gedaan en met een Chinese gong gedood. Het gif kleurde de waszak zwart, als inkt uit een vulpen...

Altijd mee

Mijn dagboek.

Favoriet adres

Mijn vriend en ik zijn in augustus op staycation geweest in Zeeland. Hier hebben we waanzinnig gegeten bij Restaurant Morille in Koudekerke. De chef, Dennis Willems haalt zijn ingrediënten uit de omliggende bossen. Voor de zilte ingrediënten trekt hij zijn laarzen aan en gaat richting de Zeeuwse kust. Hij heeft veel respect voor de natuur en dit proef je terug in de gerechten.

Dat viel tegen

De Half Moon Party in Thailand was tof, maar ik had er meer van verwacht.

Mooiste ontmoeting

Op Bali zegende een vrolijke oude priester me met een waterritueel. Mijn vader is geboren op een eiland in Indonesië (Banka) en dit was voor mij de eerste keer dat ik die kant op ging. Ik voelde me op de een of andere manier gelijk verbonden met Bali. Wellicht omdat mijn grootmoeder Javaans is.

