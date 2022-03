Hybride werken? ’Kwestie van wennen’

Op 15 februari kondigde het kabinet aan dat het thuiswerkadvies werd gewijzigd. Vergaderen via Zoom of werken aan de keukentafel hoeft sindsdien nog maar de helft van de tijd.

Annelies de Haar moet wennen aan de kantoordagen. „Ik moet het rustig opbouwen”, schrijft zij. Eigenlijk vond ze het helemaal niet zo’n probleem om online of via de telefoon met haar collega’s te overleggen. „Het contact verliep prima.”

Marco van der Roest schrijft: „Enerzijds is het fijn om de collega’s weer te zien, anderzijds is het wennen aan de drukte en afleiding.” Over het algemeen ziet hij vooral voordelen in thuiswerken. „In mijn eigen bubbel ben ik productiever en kan ik me beter concentreren.”

Anita van den Berghe vindt thuiswerken helemaal niks. Zij haalt veel energie en motivatie uit haar fijne werkomgeving. Dat veel mensen het lastig vinden om weer naar kantoor te gaan, is volgens haar een kwestie van omschakelen.

„Dat kunnen mensen na twee jaar thuiswerken helaas maar moeilijk. Ik denk dat je pas over een tijdje écht kan zeggen hoe je hybride werken ervaart.”

Gezellig

Zo fijn om mijn collega’s weer te zien! Gezellig om weer écht met elkaar een praatje te maken. Ik vind de helft van de tijd op kantoor werken ideaal omdat ik mijn eigen tijd kan indelen door ’s avonds of in het weekend te werken.

Frank Engelen

Stress

Ik werk twee dagen op kantoor en drie thuis. Per 1 april wordt dat juist andersom. Mijn voorkeur gaat uit naar twee kantoordagen, want ik merk dat ik stressvolle situaties thuis beter aankan. Daarnaast scheelt het reistijd.

Marco van der Roest

Wennen

Een hele dag op kantoor werken vraagt van mij heel wat inspanning. Ik vind het vermoeiend en heb vaak aan het einde van de dag hoofdpijn. De kantoordagen moet ik rustig opbouwen.

Annelies de Haar

Niet fijn

Ik heb een parttime baan en werk alle drie dagen op kantoor. Thuiswerken mag van de baas, maar dat vind ik niet fijn. Je collega’s alleen nog via een scherm spreken, draagt niet bij aan een fijne relatie. Dat beïnvloedt toch ook je werk.

Anita van den Berghe

Vieze koffie

Vreselijk wennen vind ik het om weer naar kantoor te gaan. Er zijn alweer files en de snelweg is geen feest. Op kantoor heb ik last van druk kletsende collega’s, schelle tl-lichten en vieze koffie uit de automaat. Gelukkig kijk ik maandag vanuit mijn werkkamer weer naar de eekhoorntjes in de tuin en staat mijn koffieapparaat onder handbereik.

Eline Kapitein