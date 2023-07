Leestips: met deze boeken kom je op vakantie je leesstoel waarschijnlijk niet meer uit

Familieperikelen in Bergen aan Zee

Wat: roman

Uitgever: Ambo Anthos

Zon, zee en zand zijn de basisingrediënten van Zomerzussen, de nieuwe roman van Monika Peetz. Deze Duitse scenarioschrijfster woont en werkt al jaren met haar gezin in Amsterdam. Ze brak door met haar debuut De dinsdagvrouwen over vijf vriendinnen die elkaar kennen van Franse les en nu een pelgrimsreis naar Santiago de Compostela maken.

Zomerzussen speelt zich voor de Nederlandse lezers dichterbij huis af, in Bergen aan de Noordzeekust. Doro Yella, Amelie en Helen kwamen er als kind al, koesteren fijne herinneringen aan de plek. Maar de onverwachte dood van hun vader maakte een einde aan die heerlijke familievakanties.

Nu, twintig jaar later, gaan ze op verzoek van hun kritische moeder in de herkansing. Maar of de reünie hen brengt wat ze zoeken? De vier zussen leren in elk geval dat de waarheid een huis is met vele kamers. En dat iedereen geheimen heeft, ook hun moeder.

Antiheldin neemt gruwelijk wraak

Wat: thriller

Uitgever: House of books

Grace Bernard en haar moeder groeien samen op in niet al te florissante omstandigheden. Als moeder overlijdt, ontdekt twintiger Grace dat haar immer afwezige vader miljonair is en nooit gehoor aan de smeekbeden van zijn stervende ex-vrouw heeft gegeven. Zoals de titel Hoe vermoord ik mijn familie? doet vermoeden, neemt Grace op rigoureuze wijze wraak op haar steenrijke vader. De Britse freelance journaliste Bella Mackie (40) brak in haar vaderland door met deze thriller die werd geprezen als ‘geestig, scherpzinnig, duister en origineel’.

Liefst zes personen heeft Grace om zeep geholpen, zo bekent zij vanuit de gevangenis. Daar zit ze echter voor een moord die ze juist niet pleegde. Zij vindt het jammer dat niemand zal weten hoe vernuftig en gruwelijk ze haar plannen heeft uitgevoerd. De antiheldin maakt de lezer daarvan met genoegen deelgenoot. Los daarvan leren we haar kennen als tamelijk onsympathieke vrouw, met een afkeer van van alles en iedereen: influencers, boomers, bejaarden, dikkerds, Aziaten en LHBTQ+’ers. Die humor moet je kunnen waarderen, maar zorgt voor wat vrolijkheid tussen alle dood en verderf door.

Hulp zoeken bij Shakespeare

Wat: non-fictie

Uitgever: Dasmag

Verspil geen geld aan zelfhulpboeken. Om al je problemen in het leven het hoofd te bieden heb je weinig meer nodig dan een biblitoheekpas die toegang biedt tot alle klassieke boeken. Dat is althans de stelling van de Vlaamse Ibe Rossel. In haar vrolijkstemmende boek Shakespeare kent me beter dan mijn lief legt ze uit welke wijsheden je uit de toppers van de wereldliteratuur kunt halen.

Zo helpen A Midsummer Night’s Dream en Othello van de Britse toneelschrijver je om je jaloezie de baas te worden. Wil je iemands hart veroveren, maar je weet niet hoe? Trek Pride and Prejudice van Jane Austen uit de kast en leer hoe je ervoor zorgt dat de ander jou ook meer dan leuk gaat vinden. Ook Jack Kerouac (On the road) en Virginia Woolf (To the lighthouse) blijken in de ogen van Rossel verstandige levensgoeroes te zijn.

Enig nadeel aan haar verhaal is dat het de honger naar boeken van dode schrijvers enorm stimuleert. Voor je weet kan het zwembad je gestolen worden en kom je de vakantie je leestoel niet meer uit.