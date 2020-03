Een agent zag toe op de rij voor de aardappelhandel tijdens de schaarste in de Eerste Wereldoorlog. Ⓒ foto Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/

Alles was heus niet beter in vroeger jaren, maar misschien wel veel leuker! In deze rubriek halen we bijzondere herinneringen op. Vandaag: hamsteren is helaas van alle tijden...