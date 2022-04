Dagrecept: Siciliaanse rigatoni met gehaktballetjes

Het eiland is natuurlijk ook beroemd om de vele citrusvruchten. Daarom schreef Jadis Schreuder haar nieuwe boek The Lemon Kitchen Sicilië (Luitingh-Sijthoff), inclusief dit heerlijke recept voor pasta met gehaktballen. Snijd de ui met een mandoline in dunne ringen. Doe wat olijfolie in een sauspan en smoor de uien 15 minuten. Schenk de tomatensaus erbij met een snuf zout, laat 10 minuten pruttelen. Scheur het brood in stukken en giet er 30 ml melk over. Meng het gehakt met peterselie, ei, citroenrasp, broodkruim, pecorino en de helft van de parmezaan,

1 tl peper, 1 tl zout en knoflook. Knijp de melk uit het brood, pluk het in fijne stukjes en voeg toe aan het gehakt. Kneed goed en maak balletjes van 3 cm. Bak ze in olijfolie goudbruin, leg ze in de saus met het deksel erop en laat 15 minuten garen. Kook de pasta beetgaar. Doe basilicum bij de saus en roer om. Proef, breng zo nodig op smaak met peper en zout. Roer de pasta door de saus. Serveer met parmezaan en basilicum.

Nodig voor vier personen:

- 400 ml tomatensaus

- 1 rode ui, olijfolie

- 100 g brood (zonder korst)

- 30 ml , 1 ei

- 400-500 g rundergehakt

- 5 g peterselie (fijngehakt)

- rasp van 1 citroen

- 4 el broodkruim of paneermeel

- 15 g pecorino

- 30 g parmezaan (geraspt)

- 2 g zwarte peper, 2 g zout

- 2 knoflooktenen (gehakt)

- 500 rigatoni

- 10 basilicumblaadjes