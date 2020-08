Er bestaat dus een airbnb voor privézwembaden!

Op zoek naar wat verkoeling, komende zomer, in de vorm van een zwembad, maar geen zin om alle sites af te struinen? Snappen we. Er bestaat dus een airbnb voor (huizen met) privézwembaden: ideaal!

Swimply heet de online verzamelplaats (get it?), en het staat ook wel bekend als de airbn voor zwembaden. Een online plek waar je privéhuizen met dito zwembad kunt huren, om lekker te chillen met vrienden of het gezin, het remote werken even een niveau hoger te tillen of gewoon even een uurtje pauze te nemen om aan de teint te werken.

Zijn de weersvoorspellingen niet al te best? Geen nood, er staan ook onderkomens met indoor zwembad op de site. En mocht je niet al te lang weg kunnen: veel van de privézwembaden zijn ook voor een uurtje te huur.

Bunim Laskin is de slimme bedenker van de verzamelsite. Hij had zin om te zwemmen en vroeg zijn buurman of hij van hun zwembad gebruik mocht maken. De kosten (van bijvoorbeeld het verwarmen) zou hij vergoeden. Anderen volgende zijn voorbeeld et voilá: het businessconcept was geboren.

Op Swimply vind je zwembaden van alle soorten en maten: met hottub, met bbq, met cabanas om voor de zon te schuilen... Het enige minpunt: de site voorziet nu alleen nog in zwembaden in Amerika en Canada. Maar wie weet duikt er een slimme zakenman of -vrouw in dit concept om het naar Nederland te halen. Yes please!