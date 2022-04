Met de veelzijdige wortel kun je meer dan je denkt

Culinair

Dagrecept: Shakshuka (wanneer je maar wilt)

Een flinke tijd terug proefde ik in Beiroet voor het eerst shakshuka. U weet wel: eieren gepocheerd in een kruidige, pikante tomatensaus. Het was een van de vele mooie gerechten die ik in de Libanese hoofdstad oppeuzelde, al kom je deze overal in het Midden-Oosten tegen.