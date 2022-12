Dit mag nooit weg: millennium-glas van pa

Elke oudejaarsavond moest er champagne worden geschonken. Goede champagne, daar was de vader van Anita Weertman (65) altijd erg duidelijk in. „Van Moët & Chandon. Best een duur merk, terwijl mijn ouders verder niet zo van de luxe waren.”

Die flessen – met vier kinderen en later de aanhang zat het huis altijd vol en was één fles niet genoeg – moesten precies om middernacht worden ontkurkt. „Met een luide plop terwijl dat natuurlijk eigenlijk niet zo hoort, maar daar wilde pa niet van horen.”

„Daarna proosten, natuurlijk.”

„In 1999, het nieuwe millennium brak aan, kregen alle kinderen een speciaal millennium-champagneglas van mijn vader. Hij zei erbij: ’Voor als ik er straks niet meer ben. Denken jullie elke oudejaarsavond toch even aan jullie vader terug’!”

Juist in dat jaar, 2000, overleed hij heel onverwacht. Anita: „Een hersenbloeding, hij was 70, helemaal niet zo oud. Elke oudejaarsavond halen mijn man en ik het bijzondere glas tevoorschijn en drinken Moët, nu met onze eigen kinderen en kleinkinderen. Ik ben er altijd heel zuinig op geweest, maar hoe gaat dat op oudejaarsavond...”

„Eerst sneuvelde één glas en daarna zette een gloednieuwe schoondochter het resterende glas in de vaatwasser zodat de gouden lettertjes gedeeltelijk zijn verdwenen. We plagen haar er nog elk jaar mee. Zo hebben we weer onze eigen rituelen in het gezin!”

