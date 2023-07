Op dit sfeervolle terras in Zeist is de service uitstekend

De keuze voor een terras hangt af van je stemming, karakter en doel van je afspraak. Sommigen vinden een vol terras in de binnenstad heerlijk, anderen zoeken liever een rustiger plekje op, in de natuur bijvoorbeeld.

Met die laatste insteek kwamen we bij de Bistoria van Kasteel Kerckebosch in Zeist terecht, aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Kerckebosch werd in 1905 als buitenhuis voor de adel gebouwd en heeft sinds 1947 de functie van hotel-restaurant. Het rijksmonument heeft een kasteelstijl met een centrale vierkante toren en kantelen, maar ook gotische en kerkelijke elementen. Overigens kun je er gratis parkeren.

De naam Bistoria heeft men zelf verzonnen: een combi van bistro en trattoria. Binnen eet je in een ruime serre met uitzicht op het groen. Wij komen voor het terras dat in een L-vorm om de serre heen loopt en uitzicht op de tuin en het bos biedt. De ronde tafeltjes met marmerpatroon zijn aangekleed met kruidenpotjes, olijfolie en zeezout. Het terras is halfvol, maar we zijn met halftwee best laat voor de lunch.

We hebben onder meer keuze uit een klassieke uitsmijter, kalfskroketten van Holtkamp en spannende tosti’s van focaccia, bijvoorbeeld met geitenkaas, ratatouille en honing. Er is ook een ’Bistoria Top 6’ met gerechten van de dinerkaart, maar dan met de portionering van een tussengerecht (iets kleiner dan een voorgerecht). Per stuk €15,50, drie gerechten en een dessert óf koffie met friandises kosten €47,50.

We beginnen met Mr Krabs: Noordzeekrab op een beurre blanc met vlierbloesemolie, tuinbonen, reepjes Granny Smith, lamsoor en zeekraal. Daarnaast een mini-krabcake. Het eerste deel is prima met verse krab en frisse, ziltige en umami-smaken. De krabcake hebben we liever in normale grootte. De mooie krabsmaak en vlokkerigheid komen in miniatuurversie minder uit de verf. De service is trouwens uitstekend, de obers zijn attent en schuwen uitleg niet.

Dan The Godfather, geïnspireerd op vitello tonnato maar totaal binnenstebuiten gekeerd. Het resultaat is kalfstartaar met kappertjes en zwarte olijven, een krokantje van tonijn, onderop plakjes yellowfin-tonijn en jus van kalfsvlees. De kalfjus is niet de beste keus want deze overheerst te veel.

De paella met gerookte mossel, reuzegarnaal en octopus is zit wel goed in elkaar, met een korstje gekaramelliseerde rijst ’uit de paellapan’ als grappige garnering. We sluiten af met koffie en vijf (!) goddelijke, huisgemaakte friandises.

Hoewel niet perfect, zijn we gecharmeerd door de lunchkaart met zowel eenvoudige als complexere gerechten. Bistoria biedt de ambiance van een weelderig landgoed, maar blijft tegelijkertijd toegankelijk.

Bistoria (in Kasteel Kerckebosch)

Arnhemse Bovenweg 31, Zeist

tel: 030-692 6666

kasteelkerckebosch.com