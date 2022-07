Ultiem genieten: aan de Costa Dorada in Spanje zijn nog volop verrassende plekjes te ontdekken

’Nee hè”, hoor ik geërgerd vanuit een geopende achterbak. „Ik ben de helft vergeten!” „Oh, wat dan?” roept een buurvrouw terug op z’n plat Amsterdams. „De handdoeken!” „Ach schat, dan leen je die van mij toch! Welkom, fijn dat jullie d’r zijn, hier eerst een bakkie koffie!”

Het mag dan lijken alsof we in een gezellige Amsterdamse volksbuurt zijn, maar dit is camping Joan aan de Costa Dorada in Spanje. Fijn direct aan zee gelegen, net buiten het rustige Cambrils. De grote camping biedt ruimte aan tenten, caravans en campers, maar er zijn ook huisjes en bungalows te huur.

Flamingo’s

Van hieruit bezoeken we de Ebro Delta, zo’n 50 kilometer zuidelijker. Dit natuurgebied is ontstaan door vertakkingen van de rivier de Ebro die hier in de Middellandse Zee uitmondt. Er leven wel 400 soorten vogels in dit groene en waterrijke gebied, waaronder de altijd fotogenieke flamingo’s.

Op huurfietsen rijden we langs honderden rijstvelden. Het lijkt Indonesië wel! De rijstteelt is erg belangrijk, denk maar aan de paella, het nationale gerecht van Spanje. Zover we kunnen kijken, groeien de rijstplantjes in alle kleuren groen in de overstroomde velden.

Of het nou ligt aan de rijst, deze plek, de Spaanse zon of onze eetlust na de fietstocht, de paella bij restaurant L’Arros de Ladis Alcala is onovertroffen.

Onze volgende bestemming is Cambrils, het rustigere broertje van het drukke en toeristische Salou. Dit van oorsprong kleine vissersdorp is uitgegroeid tot een volwaardige stad en geliefd bij vooral Spaanse toeristen. Misschien heeft het daardoor die typisch Spaanse sfeer behouden.

Een wandeling door het oude centrum laat je meteen weer beseffen waarom Spanje zo fijn is. Het leven speelt zich vooral buiten af. Kinderen fietsen op een plein terwijl opa en oma een oogje in het zeil houden. Op de hoek voeren een paar mannen een verhit gesprek, over voetbal, dat kan niet anders... Iemand speelt gitaar. Ook wie van lekker eten houdt, krijgt van Cambrils geen genoeg: het kent maar liefst drie restaurants met een Michelinster. Al houden wij het bij de tapas op het terras.

Van Cambrils is het een klein stukje naar het welbekende Salou. Oké, het is er toeristisch, maar dat heeft ook zijn voordelen. Doordat hier altijd bezoekers komen, zijn de meeste winkels en restaurants het hele jaar geopend. Dat is elders vaak anders.

Als je er toch bent, leg dan beslist een gedeelte van de Camin de Ronda af. Fraaie wandelroutes die vroeger vooral door vissers werden gebruikt, zijn opnieuw aangelegd. Wij beginnen in Salou via een houten pad dat soms langs hoge rotsen voert. Het is goed begaanbaar en je mag er alleen lopen, niet fietsen.

We stoppen af toe om de vergezichten te bewonderen. Het brengt je op plekken en baaien die alleen via dit pad zijn te bereiken. Opvallend hoe rustig het wandelpad is vergeleken met de drukte in de stad. De route wordt steeds verder ontwikkeld zodat je straks van het ene dorp naar het andere kunt lopen en eventueel met de bus terug.

Waar we niet onderuit kunnen en ook niet willen, is attractiepark PortAventura, het grootste van Spanje. Wij haasten ons naar het keizerlijke Chinese gedeelte waar de Shambhala staat, een van de grootste en snelste achtbanen van Europa.

Het valt gelukkig mee met de drukte en als we eenmaal zitten en gezekerd zijn, zet de achtbaan zich in beweging. Er lijkt geen eind te komen aan de klim omhoog, maar dan over de top en als een malle naar beneden, waarna we alle kanten op worden geslingerd en alle besef van richting of oriëntatie verdwijnt. Je moet ervan houden en dat doen we!

Logisch dat we ook de Red Force in het naastgelegen pretpark Ferrari Land willen meemaken. Deze brengt je in vijf seconden van 0 naar 180 kilometer per uur. Even zijn we Max Verstappen in zijn racewagen, wat een gevoel!

Adrenaline

In het buurstadje La Pineda (’pijnboom’) giert de adrenaline nog steeds door ons lijf. Dit vrij nieuwe stadje kent een van de mooiste stranden in de regio. Langs de boulevard staan gigantische stalen pijnbomen van kunstenaar Javier Mariscal. Als we de boulevard in noordelijke richting volgen, zien we echte pijnbomen, een prachtig bos om van de rust te genieten. Genoeg unieke plekken aan de Costa Dorada.

Menselijke torens

Als je het hek aanraakt van het ’balkon van de Middellandse Zee’ in Tarragona, het prachtige uitzichtpunt aan het einde van de hoofdstraat, dan zul je er zeker terugkomen. Deze oude kustplaats is indrukwekkend. In de Romeinse tijd was de stad vele malen groter dan Barcelona. Doordat op een berg is gebouwd, zijn er smalle steile straatjes in de oude binnenstad met veel overblijfselen uit de Romeinse tijd. De kathedraal is het stoere hoogste punt.

Tarragona is de stad van de menselijke torens. Tijdens een spectaculaire wedstrijd, elk even jaar in oktober, bouwen zo’n 250 man een toren van wel tien levels hoog.

Zo kom je er

Wij vlogen met Vueling in ruim twee uur van Schiphol naar Barcelona. Dan is het nog 1,5 uur rijden naar Salou. Met de auto kan ook; vanuit Utrecht is het circa 16,5 uur naar Salou.

costadauradalife.com