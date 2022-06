Spreekuur: mijn hartoperatie is al twee keer uitgesteld, is dat gevaarlijk?

Lenaord Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Helaas hebben we in de afgelopen twee jaar door Covid veel uitgestelde zorg gezien, waaronder het uitstellen van hartoperaties. Dit is voor patiënten die weten dat ze ernstige vernauwingen hebben in hun kransslagaderen, zoals bij u het geval is, een stressvolle situatie. Ik hoor inderdaad vaak van patiënten dat het voor hen voelt als een tijdbom. De vraag is hoe gevaarlijk het wachten op een operatie is?

Wachtlijst

In een studie uitgevoerd in Canada bij meer dan 8000 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een omleiding operatie van het hart vond men dat gemiddeld per 1600 weken wachten, 1 patiënt op de wachtlijst overleed. De reden voor overlijden was meestal een acuut hartprobleem, wat natuurlijk niet verrassend is gezien de reden voor operatie. De kans op overlijden voor patiënten met een urgente of minder urgente indicatie gaf geen verschil. De gemiddelde wachttijd was ongeveer 15 weken. Dit laatste betekent dat ook in andere landen de wachttijden voor hartoperaties best lang kunnen zijn.

Risico

Een andere recente studie uit Maastricht heeft onderzocht wat het effect is van de reden voor uitstel van de hartoperatie op het risico voor de patiënt. In deze studie werd het beloop onderzocht bij 300 patiënten waarvan de operatie moest worden uitgesteld. Als de reden voor uitstel van de operatie een medische reden betrof, zoals een infectie, dan bleek de kans op overlijden 2,5 maal hoger vergeleken met een procedurele reden, zoals te weinig ok-capaciteit. Uit de vraag begrijp ik dat de reden voor uitstel bij u een procedurele reden is. De extra kans op overlijden is daarmee laag. Ik hoop dat ik u hiermee heb gerustgesteld!

