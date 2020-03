Ik hou van VRIJ. Van deze bijlage die we elke week met ziel en zaligheid maken, maar ook van het woord. Van vrij zijn, niets moeten, bevrijd zijn in je hoofd, doen en laten wat je wilt. Vrij is een leuk woord, ook omdat het hoort bij zaken als bandeloos, ongebonden, eigen en bovenal bij vrijheid. Momenteel merken we volop hoe het voelt wanneer je daarin wordt beperkt.