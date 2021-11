Oproep: wat was vroeger uw favoriete speelgoed?

Wat was vroeger uw favoriete stuk speelgoed en heeft u het nog? Met Sint en Kerst in aantocht wordt er deze maand weer volop ingeslagen. De grote speelgoedmerken zoals Lego en Barbie zijn al decennia lang favoriet. Maar ze worden in de lijstjes op de hielen gezeten door videospellen zoals het immens populaire Minecraft, de best verkochte game aller tijden.