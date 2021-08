Oproep: op wat voor soort camping kampeert u het liefst?

Gaat u voor rust, ruimte, natuur en buitenleven of vindt u het belangrijk dat u op een camping staat met allerlei faciliteiten en in de buurt van een stad? Zijn in dat laatste geval luxe sanitairvoorzieningen voor u een must? Misschien een zwembad, restaurant, snackbar of misschien zelfs Wifi? En animatie voor de kinderen?

En áls u kampeert, doet u dat dan het liefst in een tent, camper of caravan? Of gaat u toch voor nog meer luxe? En heeft u een favoriete camping waar u al jaren komt? Wij zijn benieuwd!

Laat het ons weten via check-in@telegraaf.nl

Komende zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.