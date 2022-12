Dagrecept: Boerenkoolstamppot met rookworst en speklapjes

Oma Janne deelt in het boek Oma’s Stamp- en stoofpotjes haar recept voor ’Barneveldse boerenkoolstamppot’, verwijzend naar de stad waar ze is opgegroeid. Het boek is een initiatief van Stichting Oma’s Soep, die strijdt tegen de eenzaamheid in Nederland, een thema dat niet alleen deze maand, maar het hele jaar door aandacht verdient.

Breng een ruime pan water aan de kook. Voeg de aardappelen en boerenkool toe en kook in 20 minuten gaar. Bereid ondertussen de rookworsten volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bestrooi de speklappen met kruidnagel en wat zeezout en versgemalen zwarte peper. Verhit een droge koekenpan op middelhoog vuur en bak de speklappen in 10 tot 15 minuten krokant. Giet de aardappelen en boerenkool af, voeg de boter toe en stamp tot een puree. Breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Serveer de stamppot met een halve rookworst per persoon en de speklappen.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg kruimige aardappelen (geschild en in blokjes)

- 500 g boerenkool (fijngesneden)

- 2 Gelderse rookworsten

- 350 g speklapjes

- 1 tl gemalen kruidnagel

- 30 g roomboter

- zeezout en versgemalen zwarte peper