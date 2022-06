Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie ’t Kleijn Geluck: culinaire oase in Son en Breugel

Door Pieter Nijdam

Son en Breugelaars voelen zich thuis in de smaakvolle eetzaal. Ⓒ Rias Immink

Een lezerstip: aan een pleintje in een Brabants dorp kookt ‘n jonge chef de sterren van de hemel, terwijl zijn partner de gasten in de watten legt. We zijn meteen getriggerd. Een jeugdig horecastel in een gemoedelijk Brabants dorp is wel vaker de sleutel voor succes.