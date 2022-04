Oproep: hoe viert u zo duurzaam mogelijk vakantie?

Volgens een onderzoek van Booking.com onder 1014 Nederlanders, vindt 60% van de mensen het belangrijk om duurzaam te reizen. Drie op de tien reizigers doen dat bijvoorbeeld door te gaan voor een accomodatie waar duurzaamheid voorop staat en 24% van de mensen boekt een vakantie buiten het hoogseizoen om massatoerisme te ontwijken en zo de natuur te sparen.

Daarnaast gaf meer dan de helft (54%) van de reizigers aan om voor toekomstige reizen, populaire toeristische bestemmingen en attracties te vermijden om de impact van het bezoek te verminderen. 14% lengt lange afstanden liever met de auto af dan met het vliegtuig.

Hoe zit dat bij u? Hoe zorgt u ervoor dat uw vakantie zo groen mogelijk is en welke praktische tips heeft u? Of vindt u daarzaamheid op vakantie juist helemaal geen belangrijk thema? Waarom is dat dan?

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.