Mijn coronamaatje & ik: ’Shima heeft de lockdown heel veel leuker gemaakt’

Wie: Gili Papier (35), pr-manager TheFork, uit Amsterdam

Coronamaatje: Shima Rafizadeh (28)

„Toen ik vorig jaar maart uit Bali kwam, had ik opeens een nieuw buurmeisje dat mij appte of ik een keer een drankje wilde doen. Een buurvrouw had haar mijn nummer gegeven omdat ze dacht dat Shima en ik het weleens goed met elkaar zouden kunnen vinden. Zij was als expat (Iraanse achtergrond en voormalig woonachtig in Canada) net naar Nederland gekomen voor een nieuwe baan en kende in Amsterdam nog vrijwel niets en niemand.

We zijn een op een avond een drankje op het dakterras gaan drinken en vanaf het eerste moment hadden we een superleuke klik. Ik werk voor TheFork en ga daarom vaak uit eten. Destijds waren de restaurants weer even open en dus nam ik haar meteen mee naar mijn favoriete restaurants en stelde haar aan mijn vrienden voor. Ik liet haar zien waar je kunt sporten en het beste boodschappen kunt doet en sleepte haar door Amsterdam. Toen we daarna weer in lockdown gingen, aten we bijna iedere dag samen, gingen we samen sporten.

Eenzaam

Ik kan mij voorstellen dat het heel eenzaam is wanneer je tijdens een lockdown in Nederland komt wonen en niemand kent. Ik had het zelf ook fijn gevonden als iemand mij een beetje op weg zou helpen als ik in een vreemd land zou wonen.

Inmiddels heeft Shima een ander huis gevonden in Amsterdam, maar toch zien we elkaar nog steeds wekelijks. Ik vind het ook superleuk dat mijn vrienden haar vrienden zijn geworden en we samen nog steeds sporten in het Vondelpark. Best grappig om te bedenken dat ik een Israelische achtergrond heb en zij Iraans is. Niet dat we beiden ook maar een beetje gelovig zijn, maar we maken er weleens grappen over.

Intens

Een vriendschap tijdens corona is misschien nog wel hechter, omdat je zoveel met elkaar deelt in een hele korte tijd. Omdat je verder zo weinig kunt wordt de band ook veel intenser. Het verbaasde me hoe snel en hecht deze vriendschap is geworden. Als je je open stelt voor nieuwe ervaringen en mensen, ook al ben je vaak meer met je eigen vriendengroep bezig, is het heel leuk om op zo een manier een nieuwe vriendschap op te bouwen. Ze heeft de lockdown heel veel leuker gemaakt.

Shima is super lief, zorgzaam en een hele fijne vriendin om mee te sparren over zowel prive als zakelijke dingen. Ze kan goed luisteren en advies geven. Eigenlijk gewoon een hele fijne vriendin om te hebben. Maar ook een ontzettende party animal, dus we vullen elkaar goed aan!”