Recept van de dag: zo maak je de lekkerste appeltaart

Het vertrouwde uit de oudheid van mijn pleegmoeder. Met het andere heb ik zelfs The Times gehaald. Jill Dupleix, die jaren geleden het dagrecept van de The Times deed, vroeg me bij een bezoek aan Amsterdam om het lekkerste appeltaartrecept. Ik had net deze cake gemaakt uit het briljante kookboek De Joodse keuken van Claudia Roden. Ik gaf het recept aan Jill die het weken later in de The Times zette: ze was het met me eens, het lekkerste appeltaartrecept ooit. Volgens The Times!

Nodig voor intense appeltaartvreugde:

•6 appels, liefst zurig, geschild, in parten bedruppeld met citroensap.

•1 sap van een ½ citroen

•sap van een hele citroen, voor in de cake

•4 eieren gesplitst

•150 gr suiker

•1 eetl suiker voor de bovenkant

•140 gr bloem

•2 eetl gesmolten boter

•1 theel kaneel

Bereiding:

Klop eigelen met suiker, voeg het sap van een citroen toe. Daarna de bloem en klop krachtig. Klop eiwitten stijf, vouw door de bloem. Giet de helft van het beslag in een springvorm (23 cm), verspreid hier de helft van appels over. Giet de rest van het beslag erover. Verspreid de rest van de appel bovenop. Smeer in met gesmolten boter, bestrooi met kaneel en nog een eetl suiker. 180°C. Een uur in de oven.

En daar is die dan, appeltaart als cake.