’Code dna: puzzel die eindelijk is gelegd’

Vorige week werd – ongeveer 20 jaar later – opnieuw aangekondigd dat het menselijk genoom volledig in kaart gebracht is. Hoe kan dat? Het blijkt nu dat het Human Genome Project eerder ’maar’ 92% van het menselijk genoom heeft geïdentificeerd. De laatste 8% is nu ook bekend.

Het woord ’genoom’ is al in 1920 geïntroduceerd door de Duitse plantkundige Hans Winkler. Het is een naam voor de verzameling van alle genen. Genen coderen voor erfelijke eigenschappen, zoals de kleur van je ogen. Meestal zijn er meerdere genen betrokken bij één enkele eigenschap.

Lange slierten

Om het genoom in kaart te brengen moet je de code van het dna aflezen met een zogenoemde sequentietechnologie. De code bestaat uit heel lange slierten basenparen die in een bepaalde volgorde aan elkaar zitten.

Stukken DNA kunnen in ée1n keer worden afgelezen Ⓒ FOTO 123RF

Ten tijde van het Human Genome Project kon je met deze technologie stukken van enkele honderden basenparen tegelijk aflezen. Deze stukken moesten vervolgens als een soort puzzel weer aan elkaar gemaakt worden. Doordat er in het dna ook veel herhaling zit, was de puzzel nog niet helemaal goed te leggen. Als puzzelstukjes er hetzelfde uitzien, weet je niet precies waar ze horen. Doordat tegenwoordig stukken dna van wel 100.000 basenparen in een keer afgelezen kunnen worden, kan de puzzel nu wel gelegd worden.

