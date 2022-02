Voor altijd samen: zodra deze dieren hun partner hebben gevonden, laten ze elkaar nooit meer los

Zwanen

Zwanenhalzen in elkaar geschoven tot een hart zijn het ultieme symbool van liefde. Het kan bijna geen toeval zijn dat de watervogels om hun eeuwige trouw bekendstaan. Knobbelzwanen blijven elkaar in principe trouw tot in de dood. Heeft een zwaan eenmaal zijn partner gevonden, dan laten zij elkaar niet meer los. Hoe romantisch dat ook klinkt, de reden is vooral praktisch: migreren, jongen grootbrengen en eten zoeken kost zoveel energie dat ze die niet ook nog eens willen verspillen aan steeds opnieuw een partner zoeken.

Overigens wordt die keuze niet lichtzinnig gemaakt. Net als mensen zijn zwanen zeer kieskeurig. Blijft een zwaan alleen achter nadat zijn partner overlijdt, dan is er eerst een periode van rouw. Daarna gaat hij of zij wel weer op zoek naar en nieuwe partner.

Ooievaars

De ooievaar is nog zo’n vogel met een link naar de liefde aangezien hij brenger van nieuw leven is. De grootste landvogel van ons land is een monogame broeder, wat zoveel betekent dat ze een broedseizoen bij elkaar blijven.

Toch is algemeen bekend dat sommige stellen jaar na jaar weer samen broeden. Romantisch? Dat valt mee: de verklaring hiervoor ligt in het feit dat de ooievaar trouw aan zijn nestplaats is en daar keer op keer dezelfde partner treft. Maar is het vrouwtje later, dan kan haar plekje al door een ander zijn ingenomen. Zij zal er dan alles aan doen (vechten!) om toch weer op haar oude nest te kunnen landen.

Wolf

Aan het hoofd van een wolvenfamilie staan een alfamannetje en -vrouwtje die samen een koppel voor het leven vormen.

De groep bestaat voornamelijk uit afstammelingen van het koppel en zij zijn in principe de enigen die zich mogen voortplanten. Vinden de jongeren een partner, dan splitsen zij zich af om een eigen familie te stichten.

Eksters

Zodra een ekster een partner heeft gevonden, blijft hij daar de rest van zijn leven bij. Samen bouwen ze hun liefdesnestje, daarna hebben ze een duidelijke rolverdeling: zij zorgt voor de eitjes, hij voor het eten. In de zomer gaan de vogels redelijk hun eigen gang, maar richting het najaar zijn ze weer steeds meer samen en gaan ze op zoek naar een geschikt nest voor de winter. Ze knappen hun oude nest op of bouwen een nieuw exemplaar waarvoor ze vaak het oude recyclen. Overigens is het niet alleen maar koek en ei in eksterland. Vreemdgaan komt voor en net als wij zal de ekster proberen om dit te verbergen.

Bevers

Definitief terug van weggeweest in Nederland vormen bevers met hun vaste partner en kinderen jaar in, jaar uit een kleine familie. De jonkies van het jaar ervoor helpen met de verzorging van de pasgeborenen.

Na twee à drie jaar verlaten de jongvolwassen bevers hun burchten om op zoek naar een eigen territorium en de liefde van hun leven te gaan; een burcht onderhouden en een familie verzorgen kost veel energie, dus samen blijven is wel zo praktisch. Overigens is alleen de Europese bever monogaam. Zijn Canadese soortgenoot neemt het allemaal een stuk minder nauw.

Overleven

Slechts zo’n 5 procent van de zoogdieren vormt een stelletje voor het leven, blijkt uit onderzoek. Wetenschappers ontdekten dat dit eigenlijk alleen voorkomt als de jongen beide ouders nodig hebben om te overleven. Bijvoorbeeld ter bescherming van de jongen of de moeder, of omdat zij voedsel moeten brengen.