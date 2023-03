Ontbijten vóór of na het sporten? Dit zeggen experts daarover

Hoewel deskundigen daar niet een eenduidig antwoord op kunnen geven omdat het afhangt van persoonlijke factoren, is er wel een aantal richtlijnen waar je als ochtendsporter rekening mee kunt houden.

De Amerikaanse Kristen Smith van de Academie voor Voeding en Diëtiek stelt in HuffPost dat het sowieso voor veel sporters nuttig kan zijn om een kleine koolhydraatrijke snack te eten voor de work-out.

Voordelen

Ontbijten vóórdat je gaat sporten, heeft een paar voordelen. Om te sporten is het immers belangrijk om te zorgen voor brandstof. Vooral het eten van koolhydraatrijke voeding kan de sport- en trainingsprestaties verbeteren omdat ze je in staat stellen om een intensieve sportsessie langer vol te houden.

Smith adviseert om één tot vier uur voor het sporten koolhydraatrijk voedsel (zoals volkorenbrood of een banaan) te eten. Lukt dat niet omdat je om 5 uur ’s ochtends al een sportsessie hebt gepland? Geen nood: veel mensen hebben volgens de experts genoeg energie binnengekregen en opgeslagen tijdens het diner de avond ervoor.

Fitnessexpert Cat Kom zegt dat het voor beginnende sporters sowieso raadzaam is om iets te eten voordat ze gaan trainen. Maar, zo zegt ze ook: „Probeer vooral verschillende dingen uit om te ontdekken wat goed voor je werkt.” Het kan immers zo zijn dat je een gevoelige maag hebt en dat is niet prettig tijdens een intensieve work-out. Je loopt dan het risico om te moeten spugen.

Smith beaamt dat. Houd rekening met de lengte en intensiteit van je sportactiviteit, maar ook met je medische geschiedenis en je sportdoelen, tipt zij.

Water drinken

Of het dus slim is om voor of na het sporten te ontbijten, is voor iedereen persoonlijk. Wel geldt in alle gevallen dat het goed is om water te drinken voordat je je in het zweet werkt. Meerdere studies tonen namelijk aan dat hydratatie invloed heeft op je sportprestaties, de preventie van blessures en het herstel. Volgens Cat Kom is het goed om ongeveer een halve liter water te drinken voordat je je aan je work-out waagt.