Omdat we op een zeilfeestje waren, vroeg ik of ze ook iets met zeilen had. „Ja, ik was vijf keer wereldkampioen in de 470 en heb twee gouden medailles behaald in Barcelona en Atlanta.”

Ik voelde me krimpen en het viel even stil. Zij hervatte het gesprek door te vertellen over wat haar tegenwoordig dreef. Theresa Zabell voert in Spanje de strijd tegen wegwerpplastic aan. „Iedereen gebruikt elke dag wegwerpplastics. Zelfs in landen waar optimaal wordt gerecycled, zoals Nederland, wordt er nooit meer hergebruikt dan 25%.”„Veel wordt verbrand, maar erger is dat heel veel plastic in zee verdwijnt. Dan gaat het vooral om microplastics uit shampoo, kleding en tandpasta. Langzaamaan zijn we de oceanen aan het vergiftigen daar maakt Ecomar iedereen bewust van.”

Ik zag het vuur in haar ogen en viel weer stil. Want ik zag dat ze gelijk had.